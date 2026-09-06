В Жигулёвске женщина незаконно поставила на учет 6 мигрантов

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении 29-летней местной жительницы.

В ходе дознания полицейские установили, что в период с февраля по апрель текущего года женщина незаконно поставила на миграционный учет 6 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Не судимая подозреваемая, ранее предупрежденная сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, признала вину в совершении противоправного деяния.

На основании собранных материалов Жигулёвский городской суд рассмотрел уголовное дело. Доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения подсудимой обвинительного приговора - ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.