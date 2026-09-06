В Жигулёвске женщина незаконно поставила на учет 6 мигрантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 7 сентября местами в Самарской области ожидается сильный дождь.
7 сентября в регионе ожидается сильный дождь
С 3 по 5 сентября спортивная школа «Чайка» принимала чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Участниками стали сильнейшие ходоки из 19 регионов, в том числе из Самарской области.
Сборная региона заняла пятое место на чемпионате России по северной ходьбе
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
Новые правила обслуживания лифтов начнут действовать в Самаре на год позже
Новые правила обслуживания лифтов начнут действовать в Самаре на год позже
В Самарской области пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
В Самарской области пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
В Кинельском районе 5 сентября пострадали два водителя
В Кинельском районе 5 сентября пострадали два водителя
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с индексацией зарплаты
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с индексацией зарплаты
Девять пляжей Самарской области признаны опасными
Девять пляжей Самарской области признаны опасными
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.59
-0.3
EUR 100.57
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулёвске женщина незаконно поставила на учет 6 мигрантов

279
В Жигулёвске женщина незаконно поставила на учет 6 мигра

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении 29-летней местной жительницы.

В ходе дознания полицейские установили, что в период с февраля по апрель текущего года женщина незаконно поставила на миграционный учет 6 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Не судимая подозреваемая, ранее предупрежденная сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, признала вину в совершении противоправного деяния.

На основании собранных материалов Жигулёвский городской суд рассмотрел уголовное дело. Доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения подсудимой обвинительного приговора - ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
141
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
289
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
1566
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
665
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
1021
Весь список