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В поселке Алексеевка 5 сентября открылась новая спортплощадка

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В Самарской области в рамках госпрограммы «Спорт России» и программы социально- экономического развития, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, продолжается развитие спортивной инфраструктуры.

В Самарской области в рамках госпрограммы «Спорт России» и программы социально- экономического развития, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В 2026 году министерство спорта возводит 20 универсальных спортивных площадок различного типа.

 Одна из них появилась в поселке Алексеевка городского округа Кинель. Это универсальная спортплощадка с искусственной травой и хоккейными бортами. Такая площадка позволяет проводить тренировки и играть летом в футбол, а зимой заливать поле и играть в хоккей и кататься на коньках.

- Сегодня открыли еще одну универсальную cпортивную площадку, реализованную в рамках государственной программы. Это открытое плоскостное сооружение 56х28 метров со спортивным покрытием «искусственная трава» с разметкой для футбола, хоккейной коробкой, освещением и спортивным оборудованием для мини-футбола и хоккея, - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 Развитие инфраструктуры делает занятия физкультурой и спортом доступнее, что напрямую влияет на качество жизни граждан.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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