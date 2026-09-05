В поселке Алексеевка 5 сентября открылась новая спортплощадка

В Самарской области в рамках госпрограммы «Спорт России» и программы социально- экономического развития, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В 2026 году министерство спорта возводит 20 универсальных спортивных площадок различного типа.



Одна из них появилась в поселке Алексеевка городского округа Кинель. Это универсальная спортплощадка с искусственной травой и хоккейными бортами. Такая площадка позволяет проводить тренировки и играть летом в футбол, а зимой заливать поле и играть в хоккей и кататься на коньках.



- Сегодня открыли еще одну универсальную cпортивную площадку, реализованную в рамках государственной программы. Это открытое плоскостное сооружение 56х28 метров со спортивным покрытием «искусственная трава» с разметкой для футбола, хоккейной коробкой, освещением и спортивным оборудованием для мини-футбола и хоккея, - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Развитие инфраструктуры делает занятия физкультурой и спортом доступнее, что напрямую влияет на качество жизни граждан.

Фото: минспорта СО