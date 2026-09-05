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Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в России

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Роспотребнадзор: «Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей. Они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков».

На территории регионов России начался второй пик активности клещей. Об этом 5 сентября сообщили в Роспотребнадзоре, пишут "Известия".

«Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей. Они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков», — сказано в сообщении ведомства в «Максе».

В Роспотребнадзоре также напомнили правила безопасности в период сбора ягод и грибов: при поездке на природу выбирайте закрытую и светлую одежду, используйте репелленты и средства от насекомых, регулярно осматривайте себя на улице и по возвращении домой.

 

Фото:   pxhere.com

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