Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в России

На территории регионов России начался второй пик активности клещей. Об этом 5 сентября сообщили в Роспотребнадзоре, пишут "Известия".

«Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей. Они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков», — сказано в сообщении ведомства в «Максе».

В Роспотребнадзоре также напомнили правила безопасности в период сбора ягод и грибов: при поездке на природу выбирайте закрытую и светлую одежду, используйте репелленты и средства от насекомых, регулярно осматривайте себя на улице и по возвращении домой.

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