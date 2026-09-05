Российский фигурист Дикиджи выиграл "Челленджер" в Токио, Семененко стал третьим

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем турнира серии "Челленджер" Kinoshita Cup, который проходит в Токио, сообщает РИА Новости.

За произвольную программу Дикиджи получил 176,89 балла, набрав в сумме 265,68 балла. Второе место занял японец Сюн Сато (255,92). Третьим стал другой российский фигурист, Евгений Семененко (253,30). Участник Олимпийских игр 2026 года Петр Гуменник (236,25) стал шестым.

Соревнование стало для россиян первым во взрослом разряде после июньского решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе.