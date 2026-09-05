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В Октябрьске был капитально отремонтирован культурно-досуговый комплекс «Октябрьский»

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С октября 2025 года на сцене КДК «Октябрьский» было показано более 10 спектаклей.

Центр культурной жизни города Октябрьск - культурно-досуговый комплекс «Октябрьский» был капитально отремонтирован в рамках национального проекта «Культура».

А в 2025 году здесь открыли театральный кластер. Арт-кластер служит творческому развитию молодежи через проведение мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре и драматургии.
В рамках реализации проекта были созданы новые творческие пространства: репетиционный кабинет для проведения занятий и репетиций, мастерская по пошиву костюмов и изготовлению декораций, мини-студия для звукозаписи. Сцена оснащена дополнительным световым оборудованием.
"Создание театрального кластера позволило укрепить театральную инфраструктуру, стимулировать творческий процесс в среде молодежи, поддержать новые таланты, а также привлечь молодежь в культуру", - рассказывают организаторы проекта.

Для постановки спектаклей в мастерской были сшиты и отреставрированы ценные костюмы раннего использования. Создаются и реставрируются декорации к спектаклям.
Для озвучки спектаклей в студии были записаны тексты актеров и песни в исполнении самих участников театральных постановок.

С октября 2025 года на сцене КДК «Октябрьский» было показано более 10 спектаклей. Среди них такие как «Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему велению», а также патриотической тематики. К 23 февраля подготовили театральное поздравление для военослужащих в зоне СВО.

Такие мини-кластеры открываются в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. В 2026 году планируется открыть еще 6 мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей» в муниципальных учреждениях культуры: городе Жигулевск, муниципальных районах Богатовский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский на базе обновленных учреждений культуры, которые были отремонтированы, модернизированы в последние пять лет, прежде всего, в рамках национального проекта «Культура».

 

Фото:   минкульт СО

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