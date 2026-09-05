6 сентября в регионе ночью местами небольшой дождь, днем до +22°С

6 сентября в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь.

Ветер ночью южный, днем юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, днем +17, +22°С.

В Самаре без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха 6 сентября в Самаре ночью +17, +19°С, днем +20, +22°С.

Опасные метеорологические явления: чрезвычайная пожарная опасность лесов 5-й класс;

Неблагоприятные метеорологические явления: высокая пожарная опасность лесов 4 класс, гроза.