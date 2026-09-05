Мошенники нашли новый способ обмана россиян

Зафиксирована новая схема дистанционного мошенничества, мишенью которой становятся пользователи крупнейших маркетплейсов.

Злоумышленники под различными предлогами убеждают владельцев учётных записей в необходимости переустановки или обновления мобильного приложения, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Итогом таких манипуляций, как правило, становится потеря контроля над аккаунтом и компрометация конфиденциальных платёжных данных.

Типичный сценарий атаки выглядит следующим образом: потенциальная жертва получает сообщение, в котором сообщается о якобы выявленных сбоях в работе приложения и настаивают на его срочном удалении с последующей переустановкой. Ссылку для скачивания нового файла направляет непосредственно сам мошенник. Перейдя по ней, пользователь устанавливает не оригинальный софт, а его поддельную или модифицированную версию, созданную для перехвата управления устройством.

После инсталляции вредоносного программного обеспечения злоумышленники получают возможность беспрепятственного доступа к личному кабинету, сохранённым банковским картам и истории заказов, пишет МК.