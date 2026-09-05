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В Сергиевском районе 17-летнего местного жителя обвиняют в хищении автомобильных колес

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В Сергиевском районе 17-летнего местного жителя обвиняют в хищении автомобильных колес

В мае текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району обратился местный житель, который сообщил, что из сарая родственников пропали принадлежащие ему автомобильные колеса с литыми дисками, стоимостью 22 тысячи рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники полиции подробно опросили мужчину и осмотрели сарай, где хранилось похищенное. Заявитель пояснил, что обратился за помощью в полицию не сразу. Обнаружив открытый замок сарая родителей и пропажу колес, он стал просматривать социальные сети в поисках объявлений о продаже похищенного. После чего попросил мать связаться с продавцом схожих по описанию колес. Местный житель не остался равнодушным к сложившейся ситуации, показал страницу юноши в социальной сети, у которого приобрел товар для перепродажи и вернул имущество владельцу. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится 35-летний работник сетевого магазина обратился за помощью в полицию.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность, места возможного нахождения 17-летнего ранее судимого за угон местного жителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Юноша признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время прогулки в вечернее время, проходя мимо сарая с навесным замком решил проникнуть в него и присвоить чужое имущество. Сбив запор, обнаружил четыре колеса, и поочередно перекатывая, спрятал в кустах. Навесной замок подвесил обратно, после чего разместил в социальной сети объявление о продаже. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими проведена экспертиза: учитывая марку автомобиля, размер колес и амортизационный износ, согласно заключению, материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 16996 рублей.

В настоящее время Следственным отделом О МВД России по Сергиевскому району возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении злоумышленника уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

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