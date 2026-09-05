19-летний водитель в Самаре попал в ДТП, пострадали трое

4 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, трое погибли. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 594 нарушения ПДД РФ, в том числе 20 нарушений правил перевозки детей и 15 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Одно из ДТП произошло в 12:20 в Красноглинском районе г. Самары. 19-летний водитель, управляя транспортным средством Lada Priora, в районе дома №16 по ул. Сергея Лазо, допустил наезд на бетонный блок, расположенный на проезжей части. На месте происшествия разовая медицинская помощь была оказана двум пассажирам — 18-летним юноше и девушке. Третий пассажир, 17-летний подросток, был доставлен в лечебное учреждение.