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США единственными выступили против резолюции ООН о реальных размерах Африки

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США единственными выступили против резолюции ООН о реальных размерах Африки

Соединённые Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о более точном отображении размеров Африки и других регионов мира. Инициативу Correct the Map, которую от имени африканских государств продвигало Того, Генассамблея одобрила 4 сентября, пишет Лайф.

Документ призывает постепенно расширять использование равновеликих картографических проекций, которые сохраняют реальные соотношения площадей государств и континентов. Авторы инициативы предлагают в том числе проекцию Equal Earth, созданную в 2018 году.

Поводом для кампании стало многолетнее использование проекции Меркатора. Она появилась ещё в XVI веке и хорошо подходит для навигации, однако сильно увеличивает территории в высоких широтах и визуально уменьшает регионы, расположенные ближе к экватору. Поэтому, например, Гренландия на привычной карте выглядит почти сопоставимой с Африкой, хотя африканский континент в действительности примерно в 14 раз больше.

Резолюция получила название «Correct the Map: перебалансировка глобального картографического представления и содействие справедливому отображению регионов мира, особенно Африки». Инициативу поддерживали все 55 государств Африканского союза.

При этом решение ООН не означает запрета проекции Меркатора или обязательной замены всех карт мира. Речь идёт о рекомендации шире применять равновеликие проекции в образовании, СМИ, международных организациях, публикациях и цифровых сервисах в тех случаях, когда важно корректно сравнивать размеры территорий.

Особое значение сторонники кампании придают тому, как карты влияют на восприятие мира. По их мнению, многолетнее визуальное уменьшение Африки формировало ошибочное представление о масштабах и роли континента. Сама кампания Correct the Map прямо называет переход к Equal Earth способом исправить это искажение.

Примечательно, что непосредственно перед голосованием Франция объявила об отказе от проекции Меркатора в своих официальных изображениях мира. Париж перешёл на равновеликую проекцию Эккерта IV. На новых картах Франция, другие страны Европы, США и Россия выглядят заметно меньше относительно Африки и других экваториальных территорий.

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