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ISU отозвал ранее выданный нейтральный статус Камилы Валиевой

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ISU отозвал ранее выданный нейтральный статус Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданный нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник близкий к организации.

«Нейтральный статус Камилы Валиевой отозван», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение было принято и доведено до сведения сторон несколько дней назад. До этого, 2 сентября, ISU также отозвал нейтральный статус российского фигуриста Марка Кондратюка. Из-за этого решения спортсмен не смог выступить на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио. Кондратюка на соревнованиях заменит Владислав Дикиджи.

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