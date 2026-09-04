Умер заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий

Заслуженный журналист, секретарь Союза журналистов РФ, заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт.

В Союзе журналистов сообщили, что Вишневецкий, еще будучи студентом факультета журналистики, пришел на практику в газету "Московская правда", в 1988 году был принят на работу в качестве внештатного корреспондента. Вскоре стал заместителем ответственного секретаря, первым заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем, первым заместителем главного редактора.

С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к "Российской газете" — "Профи-спорт". С 1996 года начал работать на телевидении. Шеф-редактор программ "Дистанция 60" и "Сегоднячко" на НТВ и ТНТ, консультант и шеф-редактор программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1". В 2009-2012 годах - ответственный секретарь "Парламентской газеты", с 2012 по 2017 годы - заместитель начальника Службы документальных фильмов телеканала "Россия 1". С 1 декабря 2017 года - заместитель Председателя Союза журналистов России.

В 2026 году указом президента РФ Алексею Вишневецкому присвоено звание заслуженный журналист Российской Федерации.