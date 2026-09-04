Губернатор Вячеслав Федорищев проверил исполнение поручений по социальным объектам в Рощинском

В пятницу, 4 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Волжском районе, в поселке городского типа Рощинский. Глава региона проверил выполнение ряда ранее данных поручений по проблемам населенного пункта, оценил социальные объекты после ремонта, пообщался с жителями.

Вячеслав Федорищев осмотрел школу Рощинского, в которой в этом году завершили третий этап капитального ремонта. В образовательном центре, где учатся дети из семей военнослужащих, участников СВО, в числе прочего обновили систему отопления, привели в порядок классы. Все работы выполнили в срок, и уже 1 сентября ребята смогли оценить обновления.

Фасад школы украшает новый мурал «Защитники Отечества: связь поколений». Это инициатива самих учащихся — у многих отцы сейчас на передовой СВО выполняют боевые задачи. Идею поддержало Движение Первых, воплощена в жизнь она была во взаимодействии с председателем Совета реготделения Движения Первых Самарской области Кристиной Гнатюк, министерством молодежной политики Самарской области и администрацией Волжского района. Мужество и героизм символизируют четыре образа разных эпох: богатырь, солдат Великой Отечественной войны, черный гусар, солдат специальной военной операции. Историю подготовки мурала главе региона рассказали дети — участники Движения первых.

Патриотическому воспитанию молодежи в школе уделяют особое внимание, чтят историю — в холле расположена выставка, которая знакомит школьников с боевой летописью 81 гвардейского мотострелкового полка – исторического воинского формирования, имя которого носит школа. Его полное наименование — 81-й гвардейский мотострелковый Петроковский дважды Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк.

В торжественной обстановке в присутствии губернатора, ветеранов, боевых офицеров, юнармейцев, учащихся в школьный музей была передана копия боевого знамени 81 полка. С инициативой по поводу знамени не раз обращался председатель местного отделения ветеранов Вооруженных Сил Волжского района Александр Трифонов. При работе над копией учли все особенности оригинального полотнища (оно хранится в Военно-историческом музее Краснознаменного Центрального военного округа).

«Школе передана копия знамени полка, имеющего большой боевой путь. Его воины совершили немало доблестных подвигов во имя нашей Родины. Его гордое звание неслучайно было присвоено именно вашей школе, она один из образцовых центров патриотического воспитания нашего региона», — сказал глава региона, отметив заслуги ветеранов в воспитании молодого поколения и большую роль преподавателей и руководства образовательного учреждения в поддержке инициатив школьников, сохранении исторической памяти.

Губернатор отметил изменения: «Рощинский развивается. Это видно на улицах — отремонтированные тротуары, благоустройство, спортивные площадки. Это видно в школе. 30 лет не было хорошего ремонта – и вот сейчас мы находимся в очень светлых просторных красивых помещениях».

«У всех, кто живет в Рощинском, как и во многих других военных городках, поселках, сейчас на выполнении боевого задания отцы, мужья, братья. Молодые ребята должны соответствовать примеру своих героических родителей и хорошо учиться», — добавил Вячеслав Федорищев.

Как подчеркнула директор школы Наталья Барашкина, передача копии знамени — это высочайшее доверие молодому поколению. «Благодаря такой поддержке мы можем воспитывать ребят на примере мужества их прадедов. С сегодняшнего дня в нашей школе появилась святыня. Мы обещаем ее беречь и научить детей трепетно к ней относиться», — сказала она.

Вместе с врио министра по региональной безопасности Самарской области Александром Шарковым, депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным, помощником губернатора Рамисом Терегуловым, временно исполняющим полномочия главы м.р. Волжский Алексеем Целовальниковым Вячеслав Федорищев возложил цветы к Вечному огню у памятника «Танк Т-34 Мать-Родина».

В память о военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, создана также Аллея Памяти, продолжается работа над установкой памятных плит. С просьбой оказать содействие в благоустройстве Аллеи к Вячеславу Федорищеву обратилась вдова военнослужащего Мария Ивановская. Ее муж с самого начала участвовал в СВО, был награжден двумя Орденами Мужества – при жизни и посмертно. Он погиб в прошлом сентябре, выполняя боевое задание. «Хочу сохранить память не только о муже, но и о других участниках СВО. Установлены памятные таблички на школе, продолжаем благоустраивать аллею – сейчас половину уже выложили брусчаткой», — рассказала она в разговоре с Вячеславом Федорищевым. Губернатор подчеркнул, что содействие со стороны власти в этой работе жителям окажут, также помогут с установкой флагштоков.

Еще один отремонтированный к 1 сентября объект в Рощинском – детский сад «Мишутка». Он рассчитан на 300 воспитанников, но был в аварийном состоянии и принять ребят не мог. Ситуация была взята на контроль главой региона с прошлого года. По поручению Вячеслава Федорищева капитально отремонтировали кровлю, заменили инженерные коммуникации, укрепили фасад. При ремонте был реализован комплексный подход – привели в порядок и прилегающую территорию, установили новое игровое и спортивное оборудование, детские беседки. Глава региона пообщался с детьми и родителями, оценил качество проведенных работ.

Уделяется внимание созданию спортивной инфраструктуры. В прошлом году здесь по поручению губернатора была обустроена универсальная спортивная площадка с искусственной травой, освещением и оборудованием для футбола и хоккея. Здесь также была благоустроена прилегающая территория. Глава региона проверил, как функционирует объект, пообщался с юными футболистами. В прошлом году в рамках поручения губернатора для желающих ребят было организовано посещение матчей команды «Крылья Советов», такая практика продолжится.

На открытой площадке для баскетбола, расположенной рядом, проводятся занятия секции по армейскому рукопашному бою. Рамис Терегулов – участник СВО, титулованный спортсмен, боец ММА, мастер спорта России по самбо, армейскому рукопашному бою, мастер спорта России международного класса по спортивной борьбе, чемпион России, Европы и мира по панкратиону — провел для ребят показательный мастер-класс по армейскому рукопашному бою.

В ходе рабочей поездки Вячеслав Федорищев оценил, как идет развитие инфраструктуры в Рощинском. Пожеланий по благоустройству от жителей, которые они высказывали на предыдущих встречах с губернатором, было много. Так, в этом году около спорткомплекса сделали новую детскую площадку. Работы проводились по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», было установлено безопасное резиновое покрытие, современные малые архитектурные формы, оборудована песочная зона, приведены в порядок тротуары.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области» выделены средства на ремонт дорог в Рощинском, в первую очередь тех, что ведут к социальным объектам, также выполнятся ремонт тротуаров. Эту работу продолжат, пожелания жителей учтены в обновленной Народной программе. Многие жители уже оценили позитивные изменения.

Вячеслав Федорищев также обсудил с временно исполняющим полномочия главы м.р. Волжский Алексеем Целовальниковым планы по развитию Рощинского, по итогам дал ряд поручений.

«Рощинский — это дом для огромного количества наших военнослужащих, которые защищают нашу страну, защищали всегда. Здесь живут их семьи, дети, поэтому, конечно же, всегда внимание правительства региона будет направлено на то, чтобы здесь появлялись такие объекты, как этот отремонтированный детский сад, спортивные площадки. Чтобы Дом культуры — Дом офицеров стал в полном смысле работающим. Об этом мы договаривались с Александром Шарковым, ранее возглавлявшим Волжский район, а теперь временно исполняющим обязанности министра по региональной безопасности Самарской области. На развитие Рощинского работают и много людей, кто имеет отношение к военной службе и всегда рядом. Все вместе одной командой делаем так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза нашим парням, которые вернутся с победой. Они должны увидеть, что к ним, их семьям уважение было, есть и будет», — заключил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области