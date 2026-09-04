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Министр градостроительной политики региона  встретилась с жителями села Черноречье Волжского района

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В ДК села Черноречье собрались представители нескольких министерств, администрации Волжского района, кредитной организации, Росреестра и местные жители. Встречу провела министр градостроительной политики региона.

В ДК села Черноречье собрались представители нескольких министерств, администрации Волжского района, кредитной организации, Росреестра и местные жители. Встречу провела министр градостроительной политики региона.

Встреча прошла по поручению губернатора Самарской области, к которому обратились граждане по вопросу установления зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Их дома находятся поблизости к особо опасным промышленным объектам — магистральным трубопроводам.

Екатерина Семенова на встрече обратила внимание жителей, что подобные вопросы характерны не только для нашего региона, с ними сталкиваются жители и в других субъектах страны, необходимо внесение изменений в федеральное законодательство:

«Наша главная задача – обеспечить безопасность жизни людей, снять тревожность и соблюсти их права. В поселках есть владельцы земельных участков, которые ведут строительство и у них могут возникнуть сложности с выплатами по льготным ипотечным ставкам. Проработав вопрос с кредитными организациями, Росреестром, мы нашли возможные варианты сохранения льготной финансовой нагрузки для семей».

Так же министр отметила, что по поручению Председателя Правительства подобные встречи жителями будут проводится на регулярной основе.

После общей встречи профильные специалисты провели индивидуальные консультации с жителями и дали разъяснения о возможном развитии ситуации по каждому объекту недвижимости, сообщает,  минградполитики Самарской области.

 

Фото:  минградполитики Самарской области

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