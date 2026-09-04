В Самаре прошел семинар-совещание председателей ветеранских организаций органов внутренних дел по ПФО

Областной центр со 2 по 4 сентября стал местом встречи председателей ветеранских организаций органов внутренних дел из регионов Приволжского Федерального округа.

Официальные мероприятия начались с возложения цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей и к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.

Памятные церемонии стали данью уважения сотрудникам органов внутренних дел и жителям Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.

Центральной частью программы стало зональное совещание под председательством генерал-полковника милиции Владимира Щербакова, на котором присутствующие обсудили актуальные вопросы поддержки ветеранского сообщества, взаимодействия с подразделениями органов внутренних дел, участия ветеранов в патриотическом воспитании молодёжи, а также организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.

Участники обменялись лучшими практиками деятельности региональных советов ветеранов, а также наметили направления дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, за вклад в развитие ветеранского движения благодарственными письмами и медалями общественной организации наградили как действующих сотрудников, так и ветеранов ОВД.

После официальной части ветераны познакомились с историческими и культурными достопримечательностями города, в том числе с Музеем истории органов внутренних дел, что способствовало неформальному общению и укреплению деловых связей между представителями ветеранских организаций Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области