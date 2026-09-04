Полицейские провели профилактическую беседу на родительском собрании в самарской школе

В одной из школ областной столицы состоялось родительское собрание, в котором принял участие сотрудник Управления МВД России по г. Самаре. Мероприятие организовали совместно с администрацией школы и представителями Общественного совета при городском Управлении МВД России. Во встрече приняли участие более 60 человек.

В ходе собрания полицейский проинформировал родителей школьников о наиболее распространённых схемах мошенничества и мерах защиты семьи от действий злоумышленников. Особое внимание сотрудник полиции уделил вопросам детской безопасности: подробно разъяснил, как в доступной форме донести до ребёнка алгоритм действий в потенциально опасных ситуациях — например, при поступлении подозрительных звонков или сообщений, а также при попытках незнакомцев получить личные данные.

В ходе встречи участники активно задавали интересующие их вопросы, такие как: способы выявления мошеннических схем, порядок действий, если к ребёнку обращаются с подозрительными просьбами в мессенджерах, а также алгоритм взаимодействия с полицией при возникновении угрозы.

Сотрудник полиции дал подробные рекомендации по каждому из вопросов.

Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Силантьев подчеркнул, что совместная работа полиции, школы и общественности - важный элемент защиты граждан, в первую очередь детей, от мошеннических действий.

По его словам, такие встречи позволяют родителям лучше ориентироваться в потенциальных угрозах и своевременно ограждать детей от опасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области