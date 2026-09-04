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Российское общество <Знание> проводит в регионе цикл лекций, посвящённых избирательному праву и избирательным процессам

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Лекции проходят на различных площадках региона, охватывая как крупные городские округа — Самару, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, так и муниципальные районы.

Российское общество «Знание» проводит в Самарской области цикл лекций, посвящённых избирательному праву и избирательным процессам. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности и формирование осознанной гражданской позиции у жителей региона.
Лекции проходят на различных площадках региона, охватывая как крупные городские округа — Самару, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, так и муниципальные районы, затрагивая ключевые вопросы современной избирательной системы России: общая организация выборов, Единый день голосования и механизмы защиты избирательного права; цифровизация избирательного процесса и сочетание новаций с традициями, сравнительный анализ электоральных систем России и стран Запада.
Так, в рамках проекта Знание.Государство на площадках Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева областной клинической больницы имени В.Д. Середавина перед профессорско-преподавательским составом, лекторским сообществом, сотрудниками министерства здравоохранения региона выступил лектор Общества «Знание», руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом АНО «Экспертный институт социальных исследований» Владимир Шаповалов. 
Лектор представил слушателям комплексный взгляд на избирательную систему страны, подчеркнув, что выборы являются базовым механизмом участия граждан в принятии политических решений. Россия опирается на тысячелетние традиции народовластия — от вечевых собраний и Земских соборов до современной многопартийной системы, при этом страна исторически стала одной из первых, обеспечивших всеобщее и равное избирательное право, включая право женщин голосовать. Владимир Шаповалов подчеркнул, что выборы сегодня позволяют учитывать интересы различных социальных групп, преодолевать конфликты и выстраивать коммуникацию между властью и обществом.
«Российская избирательная система — одна из лучших в мире», — процитировал Владимир Шаповалов главу государства, подкрепив этот тезис аргументами о прозрачности, открытости и инновационности избирательного процесса. Лектор Общества «Знание» отметил, что с 2018 года в стране действует система общественного наблюдения, а в 2023 году норма об обязательности такого контроля была закреплена законодательно на всех уровнях выборов. Для сравнения он указал, что во многих западных странах, включая Германию, Францию и США, институт общественного наблюдения либо отсутствует, либо не имеет прочной законодательной базы.
Слушатели узнали о том, как устроена публичная власть в федеративном государстве. Владимир Шаповалов подробно разъяснил, что выборы проводятся на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Были рассмотрены различные избирательные системы: мажоритарная система абсолютного большинства на выборах Президента России, смешанная система при формировании Государственной Думы, где 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам, а также специфика региональных кампаний.
Отдельный блок выступления эксперт посвятил технологическим инновациям, обеспечивающим удобство и надежность голосования. Аудитория получила представление о работе ГАС «Выборы», действующей с 1995 года, о инструменте «Мобильный избиратель», позволяющем голосовать по месту нахождения и о развитии дистанционного электронного голосования. Особый интерес вызвала тема экстерриториальных участков, создаваемых для военнослужащих и жителей новых регионов, что является важным шагом в защите избирательных прав граждан. 
«Организованный в Самарской области Российским обществом „Знание“ цикл просветительских лекций стал значимым вкладом в укрепление правовой культуры наших граждан. Мы намеренно стремились привлечь максимально широкую аудиторию — от студентов и государственных служащих до ветеранов специальной военной операции и работающей молодёжи. Уверена, что полученные знания позволят каждому участнику не только уверенно ориентироваться в тонкостях избирательного законодательства, но и осознанно подходить к исполнению своего гражданского долга», — пояснила директор филиала просветительской организации в регионе Ольга Воронова.
Слушателями стали студенты средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, ветераны специальной военной операции, родители, работающая молодёжь, а также государственные и муниципальные служащие в рамках проекта Знание.Государство. 

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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