Школьники и студенты более 100 учебных заведений региона за осень узнают о возможностях для молодёжи в России

С началом нового учебного года в Самарской области продолжился Всероссийский проект «Проводники смыслов. Новый маршрут». За осень его встречи пройдут более чем в 100 школах, колледжах и вузах региона, а работать с молодёжью будут 45 проводников смыслов. Первые встречи осеннего потока уже собрали 1 700 школьников 9–11 классов и студентов на трёх площадках — в школе № 163, Самарском государственном экономическом университете и Самарском политехе.

Вместе с ребятами проводники разобрали, как найти возможность для самореализации и с чего начать путь в молодёжных проектах. Участникам рассказали о молодёжных центрах Самарской области и известных земляках, а также о федеральных проектах — «Таврида.АРТ», «Твой Ход», платформе Добро.рф и грантах Росмолодёжи. Разговор шёл живо: ребята задавали вопросы, обсуждали направления и выбирали то, что ближе именно им.

«Проект — про популяризацию возможностей. Он создан, чтобы каждый школьник и студент Самарской области знал весь спектр того, что перед ним открыто. Ребята только поступили, немного теряются — и мы сразу показываем: помимо учёбы есть форумы, гранты, общественные организации, где можно с первого дня выстраивать свою траекторию. Главное — захотеть сделать первое действие, а дальше мы не бросаем: у каждого остаётся свой проводник, к которому можно обратиться», — рассказал программный директор проекта в Самарской области, директор АНО «Стрелка» Даниил Сиднев.

Приходят на встречи и те, кто в молодёжной политике уже давно и, например, пробует себя в добровольчестве.

«С Добро.рф я знакома — веду там аккаунт, отслеживаю волонтёрскую деятельность, фиксирую часы. Участвовала во многих мероприятиях, самое запоминающееся — «Россия — спортивная держава»: там я освоила новые навыки и познакомилась с новыми людьми. Такие встречи важны: человек должен найти своё дело и среду, где будет как дома, и потом её развивать», — поделилась студентка 2 курса Самарского государственного экономического университета Алина Насибуллина.

Проект «Проводники смыслов. Новый маршрут» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) и ФГАУ МП МЦ «Дирекция по организации молодёжных форумов и программ» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Осенняя волна встреч в образовательных организациях проходит с сентября по ноябрь 2026 года. Встречи проводят проводники смыслов — специалисты по работе с молодёжью, выпускники программ, советники по воспитанию и активисты; они знакомят школьников и студентов с региональными и федеральными возможностями и помогают сделать первый шаг к участию.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области