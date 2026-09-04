«ЦСКА‑Самара» открывает для подростков набор на курс обучения вертолетному спорту 

5 сентября спортивная школа (олимпийского резерва, комплексная) «ЦСКА-Самара» приглашает детей и родителей на День открытых дверей. В этом году в школе открылся набор на обучение новому виду спорта — вертолетному. Вы сможете познакомиться с программой и узнать, как ребята осваивают управление вертолетом, работают со специальным оборудованием и выполняют спортивные упражнения. (0+)



Занятия по вертолетному спорту ведет Елена Дробышева (Прокофьева) — тренер‑преподаватель, мастер спорта международного класса, летчик‑инструктор аэроклуба самарского филиала ЦСКА. Под ее руководством юные спортсмены изучают теорию и практику — например, недавно первый набор обучающихся совершил свой дебютный прыжок с парашютом. Также у юных спортсменов будет возможность участвовать в официальных спортивных соревнованиях, получать спортивные разряды и звания при выполнении нормативов. Обучение организовано в рамках дополнительного образования и проходит на бесплатной основе.



Набор начнется 15 сентября и продлится до 23 октября. Для обучения вертолетному спорту будет принято 20 мальчиков и девочек в возрасте от 14 до 16 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.



Отметим, также в спортшколе культивируется бокс, стендовая стрельба, пулевая стрельба, парашютный спорт, спортивная борьба (греко-римская), дзюдо, футбол, плавание и фехтование.



День открытых дверей спортивной школы «ЦСКА-Самара» состоится на базе универсального спортивного комплекса «Стара Загора» (г. Самара, ул. Стара-Загора, 143а, стадион ЦСК ВВС) и начнется в 10:00.

Фото: пресс-служба администрации Самары