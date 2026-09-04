Стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период.



4 сентября пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня. 25 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по этим предметам.



На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек, из них 51 – в Самарской области.



Для этого в пункте проведения экзамена в регионе будут задействованы 48 организаторов и других специалистов ППЭ, а также 4 общественных наблюдателя.