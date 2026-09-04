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Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Краснодар» на «Солидарность Самара Арене»

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5 сентября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Краснодара». Игра 7 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 15:00.

5 сентября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Краснодара». Игра 7 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 15:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:00.

«Крылья Советов» подготовили обширную предматчевую программу.

Всех болельщиков встретят талисманы основной команды Крыс Лютик и женской команды Мята в компании птички Додо.

На площади у входа №3 расположится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стена удачи», «Хватай-ка» и «Плинко». Здесь же будет работать «Мерчшоп».

Рядом будет расположена релакс-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол можно на площади входа №3, а в настольный теннис на 4 этаже сектора А.

На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

«Додо Пицца» подготовила для болельщиков мастер-класс там же на площади входа №3.

На площади у входа №3 ведущий Александр Четвериков проведет розыгрыши призов для болельщиков.

Здесь же расположится зона Альфа-Банка, где можно персонализировать банковскую карту.

Ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей на площади входа №3.

На площади у входа №3 можно будет сфотографироваться с клубным автобусом и брендированными автомобилями LADA.

На 4-м этаже трибуны А пройдет турнир по EA FC и турнир по дартсу. Приходите поддержать участников – полный список здесь.

В A406 пройдет интерактивное шоу от Good Night Show.

Перед игрой пройдет автограф-сессия с игроками основной и второй команд «Крыльев Советов» Арсением Абзалиловым и Шодибеком Шариповым в зоне гостеприимства на 4 этаже сектора А. Начало – 14:00.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 13:00. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

Нанести аквагрим можно будет на входных группах №2, №3 и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов»

На секторе С120 будет работать суши-бар, где будут в продаже роллы в тубусе.

Фирменная атрибутика будет представлена в магазинах у входа №3, в секторе С122, ВИП-зоне, зоне гостеприимства А402, а также в мобильных точках продаж на стилобате.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Краснодар».

Для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 вход: 11:00 – 16:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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