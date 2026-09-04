60-летняя москвичка стала мамой в третий раз

В Москве 60-летняя женщина родила третьего ребенка благодаря врачам многопрофильного центра «Коммунарка». Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на столичный департамент здравоохранения, пишет gazeta.ru.

Женщина, кандидат биологических наук, работает в РУДН и профессионально изучает процессы старения, поэтому еще в 2010 году она заморозила яйцеклетки.

Через 15 лет она, уже имея двух сыновей, решила стать матерью в третий раз и обратилась в центр женского здоровья в Щербинке, где ей провели процедуру ЭКО.

Беременность протекала нормально, но на 38-й неделе консилиум врачей принял решение о кесаревом сечении, так как у пациентки обнаружили миому — доброкачественную опухоль в мышечном слое матки.

В операции участвовали сосудистые хирурги и урологи. Врачи удалили миому и заново сформировали анатомическое пространство матки.

Женщина родила здорового мальчика, а спустя несколько дней отметила свой 61-й день рождения.