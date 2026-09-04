Я нашел ошибку
Главные новости:
4 сентября в СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого» прошел третий этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
В Самаре утверждена Народная программа «Единой России» на выборах в Губернскую Думу
В Москве 60-летняя женщина родила третьего ребенка благодаря врачам многопрофильного центра «Коммунарка».
60-летняя москвичка стала мамой в третий раз
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни.
Умер заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий
5 сентября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Краснодара». Игра 7 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 15:00.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Краснодар» на «Солидарность Самара Арене»
В Самаре подвели промежуточные итоги работы по организации централизованного вывоза ТКО с островов на Волге.
Более 80 тонн ТКО вывез регоператор с островов Самары
В пятницу, 4 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Волжском районе, в поселке городского типа Рощинский.
Губернатор Вячеслав Федорищев проверил исполнение поручений по социальным объектам в Рощинском
В ДК села Черноречье собрались представители нескольких министерств, администрации Волжского района, кредитной организации, Росреестра и местные жители. Встречу провела министр градостроительной политики региона.
Министр градостроительной политики региона  встретилась с жителями села Черноречье Волжского района
Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период.
Стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.59
-0.3
EUR 100.57
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

60-летняя москвичка стала мамой в третий раз

239
В Москве 60-летняя женщина родила третьего ребенка благодаря врачам многопрофильного центра «Коммунарка».

В Москве 60-летняя женщина родила третьего ребенка благодаря врачам многопрофильного центра «Коммунарка». Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на столичный департамент здравоохранения, пишет gazeta.ru.

Женщина, кандидат биологических наук, работает в РУДН и профессионально изучает процессы старения, поэтому еще в 2010 году она заморозила яйцеклетки.

Через 15 лет она, уже имея двух сыновей, решила стать матерью в третий раз и обратилась в центр женского здоровья в Щербинке, где ей провели процедуру ЭКО.

Беременность протекала нормально, но на 38-й неделе консилиум врачей принял решение о кесаревом сечении, так как у пациентки обнаружили миому — доброкачественную опухоль в мышечном слое матки.

В операции участвовали сосудистые хирурги и урологи. Врачи удалили миому и заново сформировали анатомическое пространство матки.

Женщина родила здорового мальчика, а спустя несколько дней отметила свой 61-й день рождения.

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Зав. отделением педиатрического корпуса СОКБ им. В.Д. Середавина Степан Аборин занял второе место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».
04 сентября 2026, 16:16
Самарский врач анестезиолог-реаниматолог занял 2 место во Всероссийском конкурсе
Зав. отделением педиатрического корпуса СОКБ им. В.Д. Середавина Степан Аборин занял второе место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим... Здравоохранение
370
Врач-педиатр Сызранской центральной городской и районной больницы Владимир Клецов: "Двигательная активность в детстве — это не просто «полезно», а обязательное условие для для полноценного созревания всех систем организма."
04 сентября 2026, 14:33
Врач-педиатр рассказал, почему двигательная активность важна для ребенка
Врач-педиатр Сызранской центральной городской и районной больницы Владимир Клецов: "Двигательная активность в детстве — это не просто «полезно», а... Здравоохранение
421
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара. Здоровье. 2026».
03 сентября 2026, 17:57
В  Загородном парке Самары пройдет фестиваль здоровья
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара.... Здравоохранение
793
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
664
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
393
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
687
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
2 сентября 2026  10:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
731
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
2 сентября 2026  10:02
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
779
Весь список