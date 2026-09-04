В Самаре утверждена Народная программа «Единой России» на выборах в Губернскую Думу

4 сентября в СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого» прошел третий этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Главный итог — утверждение обновленной Народной программы, которая станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Самарскую Губернскую Думу восьмого созыва.

В основе документа — 74 тысячи наказов жителей Самарской области, собранных в ходе стратегических сессий и встреч с избирателями.

Секретарь регионального отделения, Губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги работы, назвал Народную программу не просто региональной версией федерального документа, а четким планом действий: «Это не набор лозунгов. Это просчитанный и ресурсно обеспеченный план. К 2036 году, к 450-летию Самары, мы обязаны войти в десятку лучших регионов по качеству жизни. Мы слышим людей, мы знаем, что им нужно, и мы готовы это сделать. Потому что делаем это для себя».

Отдельное внимание в программе уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Как напомнил Вячеслав Федорищев, в регионе уже действует 47 мер поддержки, которые получили более 28 тысяч человек, однако работа на этом не останавливается.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подвел итоги пяти лет законотворческой работы седьмого созыва регионального парламента. Отметим, что областная дума по итогам федерального мониторинга уже несколько лет входит в первую десятку публичного рейтинга открытости региональных парламентов России «Парламент на ладони».

«За каждым законом, каждым предложением всегда стояли и стоят интересы жителей Самарской области. Принимавшиеся нами решения меняли жизнь в городах и сёлах. И наши результаты - это результаты работы большой и сплоченной команды под руководством Губернатора Самарской области».

Заместитель председателя, руководитель фракции «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева рассказала о деятельности депутатского корпуса в рамках партийного контура: мониторинги инфраструктуры и объектов народной программы, поддержка участников СВО на передовой и жителей новых регионов.



С докладами о роли общественных организаций в сборе предложений в Народную программу выступила заместитель председателя областной Федерации Профсоюзов Наталья Идиятуллина, руководитель регионального «Движения Первых» Кристина Гнатюк, а также координатор партийного проекта «Зеленая экономика» Максим Максимов рассказал о работе актива партпроекта над Народной программой партии.

Особый резонанс вызвало выступление участника Второго этапа XXIII Съезда Партии Героя Российской Федерации, заместителя секретаря реготделения «Единой России» Максима Девятова. Он говорил о необходимости возвращения ветеранов к мирной жизни: «Президент сказал на съезде: наши герои достойно сражались за Россию и будут достойно работать в парламенте страны. Я принял это как личный наказ».

Делегаты Конференции единогласно поддержали новый программный документ, с которым партия идет на выборы с региональный парламент в сентябре. Кроме того, на Конференции были отмечены благодарственными письма активистам местных отделений и были вручены партийные билеты новым членам партии, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Фото: пресс-служба реготделения «Единой России»