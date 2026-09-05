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В Приволжском районе местному жителю вынесен обвинительный приговор за неоднократные нарушения ПДД РФ

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В Приволжском районе местному жителю вынесен обвинительный приговор за неоднократные нарушения ПДД РФ

Как сообщалось ранее, в мае текущего года в ночное время,  находясь на маршруте патрулирования в селе Обшаровка, сотрудники  Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району  задержали за рулем автомобиля ВАЗ-2121 местного жителя, ранее приговоренного судом за управление транспортным средством в пьяном виде к принудительным работам, у которого содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышало допустимую норму в 2,5 раза.

По словам задержанного 1995 года рождения, после застолья он решил отвезти домой приятеля на машине родственника. Отец злоумышленника о противоправном деянии сына не знал, но и претензий к нему в ходе дознания не высказал.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения), расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств местному жителю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5,5 лет.

Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения не только грубо нарушает ПДД РФ, но и создаёт реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает граждан не садиться за руль после употребления алкоголя, а также не передавать управление лицам в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, что человек в нетрезвом состоянии намеревается управлять автомобилем, незамедлительно сообщите об этом в полицию — ваше сообщение может спасти чью‑то жизнь. Берегите себя и окружающих — соблюдайте ПДД и не допускайте рискованных действий на дороге.

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