Вячеслав Федорищев принял участие в тренировке мобильных огневых групп отряда «БАРС – Крылья»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил полигон мотострелкового соединения Центрального военного округа, на котором проходят обучение и боевое слаживание новые мобильные огневые группы отряда «БАРС – Крылья».

«МОГ — боевая единица сейчас, важнейший элемент защиты нашего региона. «БАРС – Крылья», который был создан в соответствии с Указом Президента России, — это то подразделение, которое защищает наших жен, матерей, отцов, детей. Я хотел вам сказать большое спасибо за то, что вы приняли это решение и добровольно вступили в ряды нашего «БАРСа». Это работа не менее сложная, боевая работа, чем там, на ленте. Пусть вас хранит Бог», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к добровольцам.

Добавим, отряд «БАРС – Крылья» уже доказал свою высокую эффективность в Самарской области и будет пополняться добровольцами, пребывающими в мобилизационном людском резерве.

В резерв войдут врио заместителя Губернатора Самарской области Никита Зубко, врио заместителя Губернатора Самарской области Владимир Кий, заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов, врио министра по региональной безопасности Самарской области Александр Шарков, Герой России, заместитель министра молодежной политики Самарской области Андрей Еремин, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, врио министра строительства Самарской области Александр Фомин, Герой России Максим Девятов, глава Тольятти Илья Сухих, глава Сызрани Сергей Володченков.

«Готовили себя изначально морально. Это наша святая задача, защищать любимую Самарскую область от врага. Поэтому принял решение и записался в резервисты мобильных огневых групп, чтобы поддержать ребят, которые защищают наш регион», - сказал врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Глава региона осмотрел учебные места по выполнению должностными лицами правительства Самарской области и администраций муниципальных образований Самарской области стрельб по воздушным целям из автомата и спаренного пулемета ПКТ. А также Вячеслав Федорищев принял участие в тренировке, затем обсудил с добровольцами предстоящие задачи.

Вячеслав Федорищев вручил награды военнослужащим отряда противодействия беспилотным системам «БАРС – Крылья», которые уже защищают небо над Самарской областью и сбивают вражеские беспилотники.

Военнослужащие были удостоены Почетных знаков Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам РФ» II и III степени.

Фото Иван Макеев