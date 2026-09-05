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Россиянам рассказали о покупке автомобиля на маткапитал

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Россиянам рассказали о покупке автомобиля на маткапитал

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT рассказал о возможности покупки автомобиля за счет материнского капитала.

Поздняков в первую очередь подчеркнул, что на федеральный маткапитал это сделать нельзя, потому что это противоречит действующему законодательству, по которому есть список направлений распоряжения данными средствами.

Однако региональная поддержка работает по-другому. Власти регионов вправе самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты семьям с детьми и определять цели их расходования.

«В ряде субъектов России средства регионального семейного капитала можно направить на покупку транспортного средства (автомобиля) — это право закреплено в соответствующих региональных нормативных актах», — пояснил Поздняков.

Эксперт добавил, что условия предоставления этой меры поддержки в каждом регионе могут сильно отличаться. Суммы же региональной выплаты в основном не покрывают полную стоимость авто, поэтому потребуется доплата из личных средств семьи.

«Информацию о наличии такой меры поддержки необходимо уточнять на официальных сайтах региональных правительств, порталах госуслуг конкретного субъекта или в органах социальной защиты», — заключил Поздняков.

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