В Самаре иномарка сбила 18-летнего водителя электросамоката

3 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

В Железнодорожном районе Самары пострадал водитель электросамоката. 03.09.2026 в 15:25 35-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo при выезде с прилегающей территории от д. 10 по ул. Киевской в нарушение п. 8.3 ПДД РФ допустил наезд на 18-летнего водителя электросамоката, который в нарушение требований пересекал проезжую часть дворового проезда справа налево по ходу движения транспортного средства. В ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.