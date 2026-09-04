В России появится новая премия в области медиа «КодЪ»

Издательский дом «Коммерсант» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 3 сентября открыли заявочную кампанию на соискание новой премии в области медиа «КодЪ», пишут "Известия".

Конкурс войдет в структуру Премии Рунета 2026 как отдельная отраслевая секция. Это первая за всю историю главной интернет-премии страны площадка, сфокусированная именно на качественной журналистике о технологиях, цифровой экономике и интернет-индустрии.

К участию допускаются как авторы-индивидуалы, так и целые редакции — как федеральные, так и работающие на региональном уровне. Организаторы подчеркивают: их цель не ограничивается поиском лучших публикаций. Они намерены создать постоянно действующую профессиональную среду, где журналисты, технологические эксперты и топ-менеджеры ИТ-компаний смогут обмениваться опытом и совместно вырабатывать единые стандарты отраслевой журналистики.

В конкурсной линейке — пять номинаций. Они охватывают все ключевые направления: бизнес-аналитику ИТ-рынка с акцентом на M&A, инвестиции и корпоративные стратегии; техническую сторону разработки, инфраструктуры и аппаратного обеспечения; социальные аспекты цифровизации, включая этику ИИ, цифровые права и журналистские расследования.

Две номинации носят специальный статус: первая — «Прорыв года», вторая — «Цифровой интеллект», где будут оценивать материалы о практической пользе импакт-решений на базе искусственного интеллекта.

Помимо этого, запущена отдельная номинация «DOT-журналистика». Она создана для авторов, которые пишут об интернет-инфраструктуре, системе доменных имен и вопросах кибербезопасности — областях, которые редко становятся предметом отдельного конкурсного внимания.

Оценку представленных материалов проведет жюри, собранное из ведущих экспертов медиарынка, известных отраслевых журналистов и руководителей крупных технологических компаний. Прием заявок стартовал 3 сентября и продлится до 3 ноября. Имена лауреатов объявят в декабре на церемонии вручения Премии Рунета 2026.