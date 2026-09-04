В Чапаевске задержан уроженец Кемеровской области, находившийся в федеральном розыске

В августе текущего года сотрудники ДПС ОМВД России по городу Чапаевску во время несения службы остановили для проверки автомобиль ВАЗ. На требование предъявить документы мужчина, находящийся за рулем, пояснил, что водительское удостоверение у него отсутствует, и передал для установления своей личности инспекторам паспорт гражданина РФ 2010 года рождения. Заметив несоответствие данных и внешности водителя, полицейские сообщили о ситуации в дежурную часть и приняли меры к осмотру автомобиля. В подлокотнике между сиденьем в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет и контейнер с веществами.

Прибывшие оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков со слов задержанного установили координаты тайника и изъяли порошкообразное вещество, которое он приготовил к сбыту.

Правонарушителя полицейские направили на медицинское освидетельствование. В настоящее время биоматериал находится на исследовании, по результатам которого при наличии оснований оперуполномоченными будет составлен и направлен в суд для принятия решения протокол об административном правонарушении.

Сотрудникам Госавтоинспекции водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без разрешающих документов.

Изъятое сотрудники полиции передали в экспертно-криминалистический Центр ГУ МВД России по Самарской области. Экспертизой установлено, что вещества общим весом свыше 1,6 кг являются наркотическими, запрещенными к свободному обороту на территории РФ.

Полицейские сравнили следы пальцев рук задержанного с имеющимися в базе МВД России и установили, что злоумышленник - 29-летний житель города Чапаевска, уроженец Кемеровской области находящийся в федеральном розыске за сбыт запрещенных веществ в одном из регионов Российской Федерации.

В настоящее время оперуполномоченные доставили задержанного и собранные материалы в следственные органы.