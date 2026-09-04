В Чапаевске задержан уроженец Кемеровской области, находившийся в федеральном розыске

Я нашел ошибку
Главные новости:
В одной из школ областной столицы состоялось родительское собрание, в котором принял участие сотрудник Управления МВД России по г. Самаре.
Полицейские провели профилактическую беседу на родительском собрании в самарской школе
Самара со 2 по 4 сентября стала местом встречи председателей ветеранских организаций органов внутренних дел из регионов Приволжского Федерального округа.
В Самаре прошел семинар-совещание председателей ветеранских организаций органов внутренних дел по ПФО
Температура воздуха 5 сентября в Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С.
5 сентября в регионе днем местами кратковременный дождь, до +29°С
К 440-летнему юбилею Самары музейно-выставочный центр «Самара Космическая» приглашает на цикл бесплатных мероприятий, посвященных истории и культуре города. 
«Самара Космическая»: музей подготовил специальную программу к 440-летию города  
Лекции проходят на различных площадках региона, охватывая как крупные городские округа — Самару, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, так и муниципальные районы.
Российское общество <Знание> проводит в регионе цикл лекций, посвящённых избирательному праву и избирательным процессам
5 сентября спортивная школа (олимпийского резерва, комплексная) «ЦСКА-Самара» приглашает детей и родителей на День открытых дверей.
«ЦСКА‑Самара» открывает для подростков набор на курс обучения вертолетному спорту 
С началом нового учебного года в Самарской области продолжился Всероссийский проект «Проводники смыслов. Новый маршрут».
Школьники и студенты более 100 учебных заведений региона за осень узнают о возможностях для молодёжи в России
В Самаре подвели итоги физкультурного проекта «Самара в движении». Занятия проводили профессиональные тренеры.
«Самара в движении»: более 44 000 человек приняли участие в тренировках проекта в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.89
-0.11
EUR 100.6
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске задержан уроженец Кемеровской области, находившийся в федеральном розыске

256
В Чапаевске задержан уроженец Кемеровской области, находившийся в федеральном розыске

В августе текущего года сотрудники ДПС ОМВД России по городу Чапаевску во время несения службы остановили для проверки автомобиль ВАЗ. На требование предъявить документы мужчина, находящийся за рулем, пояснил, что водительское удостоверение у него отсутствует, и передал для установления своей личности инспекторам паспорт гражданина РФ 2010 года рождения. Заметив несоответствие данных и внешности водителя, полицейские сообщили о ситуации в дежурную часть и приняли меры к осмотру автомобиля. В подлокотнике между сиденьем в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет и контейнер с веществами.

Прибывшие оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков со слов задержанного установили координаты тайника и изъяли порошкообразное вещество, которое он приготовил к сбыту.

Правонарушителя полицейские направили на медицинское освидетельствование. В настоящее время биоматериал находится на исследовании, по результатам которого при наличии оснований оперуполномоченными будет составлен и направлен в суд для принятия решения протокол об административном правонарушении.

Сотрудникам Госавтоинспекции водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без разрешающих документов.

Изъятое сотрудники полиции передали в экспертно-криминалистический Центр ГУ МВД России по Самарской области. Экспертизой установлено, что вещества общим весом свыше 1,6 кг являются наркотическими, запрещенными к свободному обороту на территории РФ.

Полицейские сравнили следы пальцев рук задержанного с имеющимися в базе МВД России и установили, что злоумышленник -  29-летний житель города Чапаевска, уроженец Кемеровской области находящийся в федеральном розыске за сбыт запрещенных веществ в одном из регионов Российской Федерации.

В настоящее время оперуполномоченные доставили задержанного и собранные материалы в следственные органы.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти у мужчины изъяли сверток с наркотиками
01 сентября 2026, 09:14
В Тольятти у мужчины изъяли сверток с наркотиками
Полицейские во дворе многоквартирного дома на улице Полякова обратили внимание на прохожего, поведение которого не соответствовало обстановке. Происшествия
511
В Отрадном девушку задержали, когда она подняла наркотик с земли
30 августа 2026, 11:09
В Отрадном девушку задержали, когда она подняла наркотик с земли
Полицейские, после непродолжительной погони, остановили прохожую, представились и установили личность ранее судимой за незаконный оборот наркотиков 22-летней... Происшествия
1024
В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги
27 августа 2026, 09:40
В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги
Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что ранее не судимый 24-летний курьер одной из служб доставки причастен к сбыту... Криминал
1162
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
437
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
313
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
606
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
2 сентября 2026  10:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
678
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
2 сентября 2026  10:02
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
735
Весь список