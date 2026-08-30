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В Отрадном девушку задержали, когда она подняла наркотик с земли

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В Отрадном девушку задержали, когда она подняла наркотик с земли

В июле текущего года в утреннее время сотрудники уголовного розыска во время оперативных мероприятий на ул. 5-й Северный проезд города Отрадный обратили внимание на женщину, которая, отодвинув ветки и листья возле дерева, подняла что-то с земли и, не рассматривая находку, быстрым шагом направилась в сторону соседних домов.

Полицейские, после непродолжительной погони, остановили прохожую, представились и установили личность ранее судимой за незаконный оборот наркотиков 22-летней местной жительницы. В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли у неё свёрток с порошкообразным веществом.

Оперуполномоченный выдал злоумышленнице направление в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого она, находясь в больнице, отказалась, пояснив, что употребляла наркотические средства накануне. Впоследствии за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства в общественном месте, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в изъятом свёртке находился наркотик синтетического происхождения в крупном размере.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, местная жительница пояснила, что запрещенное вещество хранила для личного употребления, без цели сбыта.

В настоящее время следственным отделением О МВД России по
г. Отрадному продолжается расследование уголовного дела, устанавливается круг лиц, причастных к незаконному обороту веществ. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски, выемки и экспертизы, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: Стоп Наркотик

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