Задержанные полицейскими жители Сызрани обвиняются в незаконном обороте наркотиков

Весной текущего года сотрудники сызранской Госавтоинспекции для проверки информации, поступившей от оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков о возможной причастности к незаконному обороту запрещенных веществ местного жителя, на улице Котовского остановили автомобиль Lada Kalina, на котором данный гражданин передвигался в качестве пассажира.

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у 38-летнего сызранца четыре фольгированных свертка. При исследовании в экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России «Сызранское» установлено, что в изъятом находился героин, общей массой более 1,35 грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств), которое впоследствии с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во время проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» полицейские вышли на след предполагаемого сбытчика изъятого героина. Им оказался местный житель 1975 года рождения.

При обследовании жилища предполагаемого наркодилера, проведённом по решению суда, полицейские изъяли 11 свертков с 5,5 грамма героина, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты и приспособления для фасовки запрещенных веществ.

В ходе опроса 50-летний сызранец свою вину признал частично, пояснив, что является наркозависимым и приобрел запрещенные вещества через тайники-закладки в марте 2026 года у неизвестного лица через сеть Интернет для личного употребления.

По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере), ч. 1 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Уголовные дела расследованы, объединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.