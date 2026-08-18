Ремонт Московского шоссе в Самаре завершен на 85%

Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на завершающий этап. Техническая готовность объекта достигла 85% — из запланированных 205 тысяч квадратных метров нового покрытия специалисты уже уложили 178,8 тысячи.

На участке использовали более 22,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. При ремонте применяют современную технику, в том числе перегружатель асфальтобетона, который помогает сохранять нужную температуру и качество материала. Для покрытия используют щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем.

Завершить работы планируют до 1 сентября. Ремонт участка от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

После завершения этого этапа Московское шоссе будет полностью приведено в нормативное состояние на всем протяжении. В 2025 году по нацпроекту уже отремонтировали участок от проспекта Кирова до выезда из города.

Параллельно в Самаре продолжается строительство дублера Московского шоссе — новая дорога должна помочь перераспределить транспортные потоки на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка, пишет Самара-МК.