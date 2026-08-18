В Ставропольском районе перевернулась машина: двое пострадали

17 августа на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек и 2 погибли.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Ставропольском районе. 64-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по автодороге «Волжский-Курумоч-«Урал» в направлении г. Самара. В пути следования, на 17 км указанной дороги, не справившись с рулевым управлением, не учел дорожные и метеорологические условия, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, осуществив движение по правой обочине, после чего допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. Водитель и 51-летняя женщина-пассажир госпитализированы.