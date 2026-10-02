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В Самаре откроется выставка Юлии Кузнецовой «Под солнцем Италии»

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7 октября в 18:00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка Юлии Кузнецовой «Под солнцем Италии».

7 октября в 18:00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка Юлии Кузнецовой «Под солнцем Италии».  0+

Италия - страна, которая на протяжении веков вдохновляла мастеров живописи. Для русских художников она стала «землёй обетованной»: традиция отправлять лучших из них в Италию за вдохновением и совершенствованием мастерства зародилась ещё при Петре I. Там они развивали свою академическую школу, работали на пленэре, впитывали цвет и свет южного солнца, копировали шедевры эпохи Возрождения. Такие имена, как Орест Кипренский, Карл Брюллов, Александр Иванов, Иван Айвазовский, Василий Поленов известны всем.

Итальянские виды вдохновляют художников и по сегодняшний день.
Выставка Юлии Кузнецовой - это выставка-путешествие для зрителя, запечатлевшая свет и колорит Апеннинского полуострова и десять из двадцати его регионов.

Экспозиция является визуальным дневником художника, отразившей Италию, ее географию, климат, архитектуру в 20 пленэрных этюдах и 70 работах, выполненных в студийных условиях маслом и акварелью.

В экспозиции представлены пейзажи, отражающие уникальный характер каждого региона и известные достопримечательности итальянских городов: этюды на площади Сан-Марко, у Колизея, на кратере Сильвестр вулкана Этна, храм Николая Чудотворца в Бари, ночная карусель во Флоренции и виды итальянских улочек.

Выставка, охватывая 10 ключевых регионов, позволяет зрителю совершить «тур» от сдержанного Бергамо и венецианских лагун до сицилийских берегов. В итальянском цикле картин, зритель сможет увидеть свет, цвет и почувствовать воздух страны эпохи Возражения, таким, как видела и чувствовала автор.

Экспозиция «Под солнцем Италии» - это возможность совершить путешествие по стране, не покидая выставочного зала, и увидеть Италию глазами художника, который искал и находил вдохновение на её брегах и дорогах.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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