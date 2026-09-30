В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября

По итогам межведомственного совещания принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября. К запуску готовы все 557 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования и спорта.

«Начнем давать отопление в соцучреждения по заявкам их руководителей. Это позволит специалистам до серьезных холодов завершить пусконаладку внутренних систем», — отметил глава Самары Иван Носков.

УК и ТСЖ уже начинают подавать заявки на подключение многоквартирных домов. 20 организаций пока не получили паспорта готовности, по ним будут приняты меры административного воздействия.

В каждом районе города откроют «горячие линии» по вопросам запуска тепла. Информацию о подключении домов также разместят УК и ТСЖ.