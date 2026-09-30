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В Самарской области в рамках проекта «Наука рядом» представили достижения ведущих исследователей региона

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В Самарской области в рамках проекта «Наука рядом» представили достижения ведущих исследователей региона

Пять ученых из Самарской области стали участниками региональной кампании всероссийского проекта «Наука рядом». Проект реализуется при поддержке АНО «Национальные приоритеты» в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проводится в России по Указу Президента с 2022 по 2031 год.

В соответствии с концепцией кампании на баннерах и цифровых экранах в Самаре размещены портреты ведущих ученых, чьи разработки определяют научно-технологическое развитие региона.

Ключевая задача инициативы – продемонстрировать широкой аудитории, что современная наука – это не только лаборатории и сложные формулы, но и реальные технологии, меняющие повседневную жизнь, а также повысить престиж профессии исследователя.

Участниками от Самарской области стали специалисты, добившиеся значительных успехов в исследовательской деятельности и неоднократно становившихся победителями федеральных и региональных конкурсных мероприятий:

Евгений Филинов (Самарский университет им. Королёва) в составе научного коллектива создал экспериментальный комплекс для испытаний малоразмерных газотурбинных двигателей в экстремальных высотных и климатических условиях.

Анна Ковальская (СамГМУ), врач-кардиолог Клиник СамГМУ, разработала калькулятор для оценки выявления уязвимых нестабильных атеросклеротических бляшек с учетом лабораторных и инструментальных маркеров.

Михаил Линдеров (Тольяттинский государственный университет) разработал коррозионно-усталостную установку для испытаний биорезорбируемых магниевых сплавов, используемых в качестве временных имплантатов.

Ольга Жалдыбина (Самарский университет им. Королёва) в составе коллектива спроектировала малый космический аппарат с радиолокационной съемочной аппаратурой на базе микроплатформы Cubesat формата 12U.

Кирилл Парфенов (СамГТУ) создал первую в России кинетическую плитку для генерирования электрической энергии.

«Проект «Наука рядом» показывает всем нам, что современный молодой ученый – это целеустремленный, амбициозный человек, который предлагает смелые научные решения, – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. – В регионе мы создаем условия для занятия наукой и организуем мероприятия, направленные на популяризацию науки и личностей ученых. Наша общая задача – обеспечить рост престижа профессии ученого среди молодежи».

 

Визуал предоставлен АНО «Национальные приоритеты»

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