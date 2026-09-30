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Повреждены частные дома: в ночь на 30 сентября Самарская область попала под удар БПЛА

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Повреждены частные дома: в ночь на 30 сентября Самарская область попала под удар БПЛА

В ночь на среду, 30 сентября, Самарская область попала под удар БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области! Наши военные и мобильные огневые группы ведут боевую и слаженную работу. Сегодня ночью над территорией региона были сбиты вражеские БПЛА. По предварительной информации в результате атаки погибших и пострадавших нет. Но есть повреждения частных домов. На месте работают оперативные службы», — заявил губернатор.

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области объявили в 0:48. По словам Вячеслава Федорищева, режим «Беспилотная опасность» продолжает действовать до сих пор. В связи с этим местным жителям необходимо соблюдать меры предосторожности, пишет 63.ру. 

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