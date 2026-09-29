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1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза

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1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза

1 октября 2026 года на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится торжественное отправление в первый рейс современного электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза.

В программе мероприятия:

- творческие номера

- тематические фотозоны 

- различные активности (ретрокасса, станция «Чемоданное настроение» и др.);

- Продажа сувенирной продукции

- награждение работников поездной бригады фирменного поезда №109/110;

- символическая церемония передачи обслуживания состава коллективу вагонного участка Пенза

 

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