1 октября состоится торжественное отправление в первый рейс электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза

1 октября 2026 года на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится торжественное отправление в первый рейс современного электропоезда «Финист» по маршруту Самара - Пенза.
В программе мероприятия:
- творческие номера
- тематические фотозоны
- различные активности (ретрокасса, станция «Чемоданное настроение» и др.);
- Продажа сувенирной продукции
- награждение работников поездной бригады фирменного поезда №109/110;
- символическая церемония передачи обслуживания состава коллективу вагонного участка Пенза