НПК «Автоприбор» приступил к поставкам компонентов для Lada Azimut

НПК «Автоприбор» приступил к поставкам автокомпонентов для кроссовера Lada Azimut, серийный выпуск которого стартовал на «АвтоВАЗе». Предприятия группы в Тольятти и Владимире поставят элементы электрической и климатической систем, стеклоочистки, трансмиссии и комплектующие систем охлаждения двигателя. До конца 2026 года на конвейер планируется направить узлы и агрегаты для выпуска нескольких тысяч автомобилей.

В Тольятти для новой модели на производственных площадках «Автоприбора» будут производиться: сцепления, маховики, стартеры, генераторы, радиаторы, конденсоры, вентиляторы, во Владимире — элементы стеклоочистителя. Средний уровень локализации выпускаемой продукции составляет более 60%. В перспективе НПК «Автоприбор» планирует расширить номенклатуру поставляемых компонентов.

«История взаимодействия наших предприятий c «АвтоВАЗом» началась в 1969 году. Наработанные за десятилетия опыт и компетенции позволяют нашим специалистам разрабатывать решения для автогиганта с учетом требований компании и постоянного обновления модельного ряда. Текущий ассортимент поставляемой продукции включает в себя десятки позиций. Компания также ведет постоянную системную работу по углублению локализации и загрузке отечественных компонентных производств», — отметил управляющий директор группы компаний НПК «Автоприбор» Даниил Черненко.

На сегодняшний день предприятия группы «Автоприбор» поставляют автопроизводителю: комплекты сцеплений, одномассовые маховики, стартеры, генераторы, вентиляторы и радиаторы системы охлаждения двигателя; модули отопления, вентиляции и кондиционирования, конденсоры, элементы систем стеклоочистки.

«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ставит перед нами приоритетную задачу по углублению локализации и всесторонней поддержке региональных производителей автокомпонентов. Начало поставок широкой номенклатуры компонентов для Lada Azimut — это ещё одно подтверждение высокой готовности наших предприятий к реализации сложнейших задач в рамках импортозамещения», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Компоненты из Тольятти и Владимира используются для производства автомобилей актуального модельного ряда, включая Granta, Vesta, Largus, Niva Legend, Niva Travel и Iskra.

Фото: НПК Автоприбор