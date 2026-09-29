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Грант «Агростартап» помогает самарским аграриям

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Грант «Агростартап» помогает самарским аграриям

В Сергиевском районе Самарской области благодаря гранту «Агростартап» успешно реализуется проект ООО АПК «ТСК Агро» по выращиванию многолетних кормовых трав (люцерны) на семенные цели. Это перспективное направление для региона: оно снижает зависимость от импортных семян, укрепляет кормовую обеспеченность животноводства и повышает устойчивость агропромышленного комплекса.

Результаты возделывания люцерны и экономическую эффективность производства семян представил агроном предприятия Егор Чернозубцев. Презентация прошла в рамках Дня поля, где были показаны перспективные технологии выращивания сельхозкультур. Проект наглядно демонстрирует, как господдержка помогает аграриям осваивать новые направления.

Люцерна - одна из наиболее ценных кормовых культур: высокое содержание протеина, до трёх укосов за сезон. Развитие собственного семеноводства повышает обеспеченность предприятий качественным посевным материалом, снижает производственные риски и укрепляет кормовую базу. Это работает на задачи национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На Дне поля были представлены посевы люцерны общей площадью 32 гектара, заложенные в прошлом году. При плановом показателе 100 килограммов семян с гектара фактическая урожайность составила 150 килограммов. «С учётом значительного количества осадков полученный результат можно считать высоким, поскольку избыточная влажность в период цветения отрицательно влияет на опыление люцерны и формирование семян», - рассказал Егор Чернозубцев.

По расчётам предприятия, за шестилетний период посевы люцерны позволят получить в три раза больше кормовой продукции по сравнению с естественными угодьями. При этом переменные затраты на тонну продукции остаются конкурентоспособными, а корма отличаются более высокой питательной ценностью. В планах расширение перечня культур. «Наряду с люцерной планируется развивать семеноводство костреца и овсяницы. Это позволит формировать более сбалансированные рационы для животных и повысить устойчивость кормовой базы», - поделился Чернозубцев.

В Самарской области развитие семеноводства поддерживается грантами, субсидиями на технику и мерами поддержки элитного семеноводства. Приоритеты, обозначенные губернатором Вячеславом Федорищевым, - технологическая независимость сельского хозяйства, модернизация производственной базы и расширение применения отечественного семенного материала. Особое внимание уделяется практическому взаимодействию сельскохозяйственных предприятий, научных организаций и профильных образовательных учреждений.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.

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