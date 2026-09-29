Более 86,2 тыс. лицевых счетов граждан скорректировало Отделение СФР по Самарской области в 2026 году

В преддверии Международного дня пожилых людей региональное Отделение СФР напоминает, что размер будущей пенсии зависит от полноты и корректности сведений о трудовом стаже и пенсионных коэффициентах, которые хранятся на индивидуальном лицевом счете граждан.

Также важно учитывать, что в страховой стаж включаются не только периоды трудовой деятельности, но и служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы, за детьми с инвалидностью, а также время, когда супруги военнослужащих жили в местах, где возможность трудоустройства отсутствовала. Как правило, работа по проверке и уточнению сведений лицевого счета начинается за пять лет до возникновения права на пенсию.

Отделение СФР по Самарской области проводит эту работу самостоятельно. При выявлении неточностей специалисты запрашивают необходимые данные у бывших работодателей, в архивах и профильных ведомствах, а также предлагают гражданину скорректировать информацию, предоставив недостающие документы. Актуализация сведений на лицевом счете возможна и по заявлению самого гражданина.

Чтобы проверить сведения о своих пенсионных правах, достаточно заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Это можно сделать в одной из клиентских служб Отделения СФР по Самарской области, в МФЦ, а также через портал Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.