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С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре

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С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре

С октября в Самаре произойдут изменения в расписании сезонных дачных автобусов. Они будут работать только по субботам и воскресеньям до завершения сезона — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 октября.

Рейсы из города будут отправляться на час позже, а возвращение от дачных массивов в конце дня — на час раньше. Места посадки останутся прежними: автобусы будут отправляться с автостанции «Аврора», пригородного автовокзала, от завода «Металлург», Дома Печати, площади Кирова, Хлебной площади, улицы Георгия Димитрова, из поселка Управленческого и с проспекта Ленина, пишет Samaraonline24.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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