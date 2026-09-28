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В Самарской области снимут ограничения на реализацию топлива

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В Самарской области снимут ограничения на реализацию топлива

В понедельник, 28 сентября, на оперативном совещании в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева принято решение о снятии лимитов на продажу топлива потребителям.

Вопрос обеспечения региона топливом находится на постоянном контроле уже в течение нескольких месяцев. Ранее в целях недопущения ажиотажного спроса, пресечения спекулятивных схем и сохранения стабильной ситуации на топливном рынке были введены лимиты. Кроме того, по поручению губернатора в Самарской области создан оперативный штаб, пишет ГТРК-Самара.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе ситуация стабилизировалась.

С докладом о текущем положении дел выступил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

«Мы наблюдаем улучшение на АЗС «Роснефть» и «Татнефть»: дизельное топливо в свободной продаже, есть сложности с бензином марки АИ-95, а АИ-92 практически всегда в наличии», – сказал он.

Денис Гурков также сообщил, что совместно с Федеральной антимонопольной службой Самарской области разработано соглашение о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Его действие, по словам врио министра, направлено на формирование экономически обоснованных розничных цен на независимых АЗС. В настоящее время пять независимых сетей планируют присоединиться к соглашению.

Как отметил Денис Гурков, самый важный вопрос сегодня – снятие ограничений на реализацию топлива, которые введены до 30 сентября.

«Ввиду того, что у нас уже ситуация относительно стабильная, предлагаем лимиты по отпуску моторного топлива снять», – сказал врио руководителя профильного ведомства.

Губернатор поддержал данное предложение. «Самое главное, чтобы вы очень внимательно работали со всеми компаниями», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

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