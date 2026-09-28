В Самаре клининговая компания погасила задолженность по заработной плате перед 30 работниками

Прокуратура Куйбышевского района г. Самары провела проверку соблюдения требований законодательства о труде.

Проверка выявила задолженность по выплате заработной платы перед 30 работниками у организации, занимающейся очисткой и уборкой жилых и нежилых помещений, в размере 460 тыс. рублей.

Прокуратура направила в интересах сотрудников компании исковые заявления о взыскании долга по оплате труда и компенсации морального вреда.

Иски удовлетворены.

Работодатель погасил задолженность перед работниками, их трудовые права восстановлены.