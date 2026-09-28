В Самаре по иску прокуратуры жителей аварийного дома обеспечат благоустроенным жильем

Прокуратура Ленинского района г. Самары провела проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав.

В ходе проверки установлено, что гражданам жилое помещение по договору социального найма было предоставлено в 1976 году. Многоквартирный дом на ул. Арцыбушевской в г. Самаре, являющийся выявленным объектом культурного наследия, признан аварийным и подлежащим реконструкции. Жилые помещения, занимаемые заявителями по договорам социального найма, подлежали замене в соответствии с жилищным законодательством.

Кроме того, указанный дом включен в адресную программу Самарской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Однако мер к реализации жилищных прав граждан и предоставлению им жилья не принималось.

Прокуратура района отреагировала на выявленные нарушения направлением в суд искового заявления об обязании предоставить жителям благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.