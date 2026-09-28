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Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области

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Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области

В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Александр Александрович Архипов проведет личный прием граждан. Встреча пройдет в очном формате.

Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет
1 октября с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская 210 (здание Правительства Самарской области).

Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется до 29 сентября включительно в рабочие дни по телефону 8 (987) 918 75 56 (пресс-секретарь Самарской таможни) с 10.00 до 16.00 по местному времени.

 

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