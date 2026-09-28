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В ходе рейдов, прошедших в области с 25 по 27 сентября, задержали 68 пьяных водителей

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В ходе рейдов, прошедших в области с 25 по 27 сентября, задержали 68 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий, прошедших в период  с 25 по 27 сентября 2026 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1 400 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 68 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 246 водителей. Несмотря на выписанные требования, трое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 26 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 120 правонарушений со стороны пешеходов и 106 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения. Так, 86 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, что крайне важно при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

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