На этой неделе в Куйбышевском районе запланированы масштабные работы на сетях холодного водоснабжения. В рамках реконструкции насосно-фильтровальной станции будет проводиться установка двух затворов на водоводах диаметром 1000 мм. Режим водоснабжения будет изменён, в связи с этим с 10.00 30 сентября до 12.00 1 октября на территории всего Куйбышевского района, а также части Волжского в мкрн Южный город-1, Южный город-2 возможны периоды снижения давления и изменение качества воды по мутности.

Жителям рекомендуется заранее позаботиться о запасах холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Круглосуточно на связи диспетчерская служба: 311-05-05, 334-75-12.

Ресурсоснабжающая компания приносит горожанам извинения за временные неудобства.