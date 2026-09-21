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За три дня сотрудники «РКС-Самара» устранили 129 канализационных засоров

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За три дня сотрудники «РКС-Самара» устранили 129 канализационных засоров.

За три дня сотрудники «РКС-Самара» устранили 129 канализационных засоров. Чтобы справиться с последствиями неправильных действий самарцев, ресурсникам пришлось выводить дополнительные бригады и технику.

Каждую осень специалисты отмечают увеличение засоров на сетях водоотведения. Специальные дополнительные аварийные бригады, которые приходят на выручку жителям города, извлекают из колодцев и забитых труб сотни килограммов влажных салфеток, тряпок, остатков еды и другого бытового мусора.   Помощи специалистов не пришлось бы просить, если бы все соблюдали правила пользования канализацией.

Напоминаем всем жителям Самары: в канализацию можно смывать только использованную воду. Всему остальному место только в мусорном ведре!

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

- Всё, что не растворяется легко в воде.

Теги: РКС-Самара

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