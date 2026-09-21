За три дня сотрудники «РКС-Самара» устранили 129 канализационных засоров. Чтобы справиться с последствиями неправильных действий самарцев, ресурсникам пришлось выводить дополнительные бригады и технику.
Каждую осень специалисты отмечают увеличение засоров на сетях водоотведения. Специальные дополнительные аварийные бригады, которые приходят на выручку жителям города, извлекают из колодцев и забитых труб сотни килограммов влажных салфеток, тряпок, остатков еды и другого бытового мусора. Помощи специалистов не пришлось бы просить, если бы все соблюдали правила пользования канализацией.
Напоминаем всем жителям Самары: в канализацию можно смывать только использованную воду. Всему остальному место только в мусорном ведре!
Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:
- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.
- Жир, оставшийся от приготовления пищи.
- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.
- Средства контрацепции.
- Подгузники.
- Тряпичные изделия.
- Бумагу.
- Строительный мусор.
- Гранулы для кошачьих лотков.
- Всё, что не растворяется легко в воде.