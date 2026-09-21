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В воскресенье, 27 сентября, состоится интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова

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В воскресенье, 27 сентября, в 14.00 состоится интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова

В воскресенье, 27 сентября, в 14.00 состоится интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был «запасной столицей» Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.
В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь «запасной столицы». У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d0OfTc

Также 27 сентября (воскресенье) в 17.00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится заключительная кураторская экскурсия (12+) по выставке «В поисках Юрия Деточкина» (12+), которая приурочена к 60-летию фильма «Берегись автомобиля» (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки «Гамлета» в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок «Берегись автомобиля», обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми «жуликами» отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт – определить, виновен Деточкин или нет.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d0OfSJ

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